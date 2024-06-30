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Aziz Yıldırım, 98. Gazi Koşusu'nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu'na geldi

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Gazi Koşusu'nu izlemek için Veliefendi Hipodromu'na gitti. Tribünde locada oturan Yıldırım, taraftarlara selam verdi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 98. Gazi Koşusu'nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu'na geldi.

Bu yıl 98. kez koşulacak olan Gazi Koşusu öncesi Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da koşuyu takip etmek amacıyla Veliefendi Hipodromu'na geldi.

Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Aziz Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan bazı taraftarlara da selam verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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