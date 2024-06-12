Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti
Azerbaycan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos getirildi.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonda yaklaşık 4 ay görev yapan ve istenen performansı veremeyen Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu.
AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇTİ
Portekizli teknik direktör, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.