Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu
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EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan, evinde ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Hatayspor'un yıldızı Renat Dadaşov, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Azerbaycan, EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı.
DADAŞOV 1 GOL 1 ASİST
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydederken, Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
İki takımda puanını 7'ye çıkarırken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti. Azerbaycan bir sonraki maçta sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı ağırlayacak.
Kaynak: Haberler.com / Spor