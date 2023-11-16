Azerbaycan evinde İsveç'i farka boğdu

EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta karşılaşmasında Azerbaycan, evinde ağırladığı İsveç'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Hatayspor'un yıldızı Renat Dadaşov, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Azerbaycan, EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. hafta maçında sahasında konuk ettiği İsveç'i 3-0 yenerek puanını 7 yaptı.

DADAŞOV 1 GOL 1 ASİST

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 3 ve 89. dakikada Emin Mahmudov ve 6. dakikada Renat Dadaşov kaydederken, Behlul Mustafazade 57. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

İki takımda puanını 7'ye çıkarırken, gruptan çıkma ihtimalleri bir önceki milli arada sona ermişti. Azerbaycan bir sonraki maçta sahasında Belçika'yı konuk ederken, İsveç'de sahasında Estonya'yı ağırlayacak.