Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan milli maçta üst araması sırasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öperek teslim alan polis memuru Ramazan Şahin, 'Biz iki devlet, tek millet olduğumuz için kendi Türk bayrağıma nasıl davranmam gerekiyorsa Azerbaycan bayrağına da o şekilde davrandım' dedi.

Azerbaycan bayrağını öperek teslim alan polis konuştu: "İki devlet, tek milletiz"

DÜZCE - Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan milli maçta üst araması sırasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öperek teslim alan polis memuru Ramazan Şahin, "Biz iki devlet, tek millet olduğumuz için kendi Türk bayrağıma nasıl davranmam gerekiyorsa Azerbaycan bayrağına da o şekilde davrandım" dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne görevli polis memuru Ramazan Şahin, Türkiye- Ermenistan arasında oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçı giriş kontrolü için görevlendirildi. Giriş noktasında bir vatandaşın üzerinde bulunan Azerbaycan bayrağını öpüp başına koyan Ramazan Şahin, büyük takdir topladı ve Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Şahin, "Düzce Emniyet Müdürlüğü olarak milli maç için Eskişehir'de takviye olarak görev aldık. Maçtaki görevimiz üst aramasını detaylı olarak yapmaktı. UEFA'nın almış olduğu bir karar vardı. Bizde bunu uyguladık. Gelen taraftar grubunda üst araması esnasında Azerbaycan bayrağını gördüm. Biz iki devlet, tek millet olduğumuz için kendi Türk bayrağıma nasıl davranmam gerekiyorsa Azerbaycan bayrağına da o şekilde davrandım. O esnada durumu fark etmedim. Üst araması çalışmalarına devam ettim. Devre arası olunca telefonum sık sık çalınca durumu anladım. Görüntü sosyal medyada yayınlanmış. Gurur duydum" ifadelerini kullandı.