Azat Sarıyar ve Muhammed Ali Göçmen'den bronz madalya

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 67 kilogramda Azat Sarıyar ile 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen, bronz madalya kazandı.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 67 kilogramda Azat Sarıyar ile 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen, bronz madalya kazandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde Azat Sarıyar ile Muhammed Ali Göçmen bronz madalya aldı. 67 kilogramda da Azat Sarıyar, İranlı Ahoura Malek Mohammad Bouveiri Piani'yi 3-2 yendi. 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen, Alman Aaron Bellscheidt'i 5-4 mağlup etti. - İSTANBUL