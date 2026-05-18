Ayvalıkgücü'nün play-off kabusu

3'üncü Lig'de Karşıyaka ve Eskişehirspor'u eleyip 2'nci Lig'in kapısına kadar gelen Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off'ta final kabusunu yine aşamadı. Ligde üst üste dördüncü kez play-off'ta elenen Ayvalıkgücü, geçen sezon son maçta şampiyonluğu evinde kaçırıp Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a yenilmesinin ardından, bu sezon da İstanbul'da öne geçmesine rağmen 52 Orduspor FK'ya 2-1 teslim oldu.

Play-off'ta Karşıyaka ve Eskişehirspor'u gol yemeden saf dışı bıraktıktan sonra İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki finalde 52 Orduspor FK ile karşılaşan Ayvalık, 38'inci dakikada Yavuz Selim'in golüyle öne geçti. Ordu ekibi, ikinci yarıda kuvvetli yağmur altında Emre Gemici ve Aykut'un golleriyle finali kazanıp adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Art arda dördüncü kez play-off'tan eli boş dönen, iki sezondur finale kalmasına rağmen şampiyonluğu ıskalayan Ayvalık, 3'üncü Lig'de kaldı.

