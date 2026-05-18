Haberler

Ayvalıkgücü'nün play-off kabusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig'de play-off finalinde 52 Orduspor FK'ya 2-1 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste dördüncü kez play-off'ta elenerek 2'nci Lig hayalini yine gerçekleştiremedi.

3'üncü Lig'de Karşıyaka ve Eskişehirspor'u eleyip 2'nci Lig'in kapısına kadar gelen Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off'ta final kabusunu yine aşamadı. Ligde üst üste dördüncü kez play-off'ta elenen Ayvalıkgücü, geçen sezon son maçta şampiyonluğu evinde kaçırıp Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a yenilmesinin ardından, bu sezon da İstanbul'da öne geçmesine rağmen 52 Orduspor FK'ya 2-1 teslim oldu.

Play-off'ta Karşıyaka ve Eskişehirspor'u gol yemeden saf dışı bıraktıktan sonra İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki finalde 52 Orduspor FK ile karşılaşan Ayvalık, 38'inci dakikada Yavuz Selim'in golüyle öne geçti. Ordu ekibi, ikinci yarıda kuvvetli yağmur altında Emre Gemici ve Aykut'un golleriyle finali kazanıp adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Art arda dördüncü kez play-off'tan eli boş dönen, iki sezondur finale kalmasına rağmen şampiyonluğu ıskalayan Ayvalık, 3'üncü Lig'de kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı 5.2'lik depremle sarsıldı! Acil durum ilan edildi
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar