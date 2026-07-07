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Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor

Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor
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3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, takım kaptanı orta saha oyuncusu Tugay Yıldırım ile sözleşme yeniledi. 31 yaşındaki futbolcu, 6. sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde Ufuk Özcan'dan sonra ikinci imzayı orta saha oyuncusu Tugay Yıldırım'a (31) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanlığını üstlenen Tugay'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Formamızı 5 sezondur başarıyla ve büyük bir özveriyle taşıyan kaptanımız Tugay Yıldırım, 6'nıcı sezonunda da Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla mücadele etmeye devam edecek. Birlikte nice başarılara kaptan" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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