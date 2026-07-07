Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde Ufuk Özcan'dan sonra ikinci imzayı orta saha oyuncusu Tugay Yıldırım'a (31) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, takım kaptanlığını üstlenen Tugay'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Formamızı 5 sezondur başarıyla ve büyük bir özveriyle taşıyan kaptanımız Tugay Yıldırım, 6'nıcı sezonunda da Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla mücadele etmeye devam edecek. Birlikte nice başarılara kaptan" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı