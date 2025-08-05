Ayvalıkgücü Belediyespor Yeni Logosu ile Sezona Hazır
3'üncü Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, yıllardır kullandığı logosunu yenileyerek yeni sezona büyük bir değişimle girdi. Kulüp, ''Köklerimizden güç alarak yenilendik'' açıklamasını yaptı.
3'üncü Lig'de son 3 yılda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezona yeni logoyla girecek. Yıllardır kullandığı logosunu yenileyen kırmızı-beyazlı kulüp, "Köklerimizden güç alarak yenilendik. Yeni logomuzla, birlikte daha güçlü yarınlara!" açıklamasını yaptı.
Ayvalıkgücü sezon hazırlıklarını evinde sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor