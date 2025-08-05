Ayvalıkgücü Belediyespor Yeni Logosu ile Sezona Hazır

Ayvalıkgücü Belediyespor Yeni Logosu ile Sezona Hazır
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3'üncü Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, yıllardır kullandığı logosunu yenileyerek yeni sezona büyük bir değişimle girdi. Kulüp, ''Köklerimizden güç alarak yenilendik'' açıklamasını yaptı.

3'üncü Lig'de son 3 yılda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezona yeni logoyla girecek. Yıllardır kullandığı logosunu yenileyen kırmızı-beyazlı kulüp, "Köklerimizden güç alarak yenilendik. Yeni logomuzla, birlikte daha güçlü yarınlara!" açıklamasını yaptı.

Ayvalıkgücü sezon hazırlıklarını evinde sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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