Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 sevinci

Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 sevinci
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Ege temsilcisi, 37 puana ulaştı ve 3'üncü sıraya yükseldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor serisini sürdürdü. Uşak deplasmanından galip ayrılan Ayvalıkgücü 7'de 7 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlama aldı. En son deplasmanda Kütahyaspor'a 3-0 kaybeden Ege temsilcisi ardından Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu, İzmir Çoruhlu (D), Nazillispor (D), Altay ve Uşakspor'u (D) mağlup etti. Başarılı bir seri yakalayan Ayvalıkgücü Belediyespor 37 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Ayvalıkgücü Belediyespor 19'uncu hafta maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

