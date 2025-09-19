Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yıldız Adayı Ferhat Kaya Umut Verdi

Ayvalıkgücü Belediyespor'un Yıldız Adayı Ferhat Kaya Umut Verdi
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Çorlu Spor'a elenen Ayvalıkgücü Belediyespor'un 16 yaşındaki futbolcusu Ferhat Kaya, etkili performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcunun maçta gösterdiği performans, kulüpte yeni bir yıldız beklentisini gündeme getirdi.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur'da deplasmanda Çorlu Spor 1947'ye uzatmada yediği golle 2-1 yenilerek kupaya veda eden Ayvalıkgücü Belediyespor'un tesellisi 16 yaşındaki Ferhat Kaya oldu. Maçın 110'uncu dakikasında oyuna girip bir topu direkten dönen genç futbolcu aldığı kısa sürede gösterdiği performansla umut verdi. Sezon başında milli golcüsü Ali Habeşoğlu'nu Süper Lig'den düşen Bodrum FK'ya satan Ayvalık ekibinin yıldız adayı Ferhat'tan da beklenti içinde olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Habeşoğlu'ndan sonra, 'Ayvalık bir yıldız daha mı yetiştiriyor?' sorusu şimdiden konuşulmaya başlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
