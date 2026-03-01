Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda galip

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Hüseyin Erkan'ın attığı golle Söke 1970 SK'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Ayvalıkgücü, Play-Off hattındaki yerini koruyarak son 12 maçta 11. galibiyetini elde etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son ayların formda takımı Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda Söke 1970 SK'yı tek golle yenmeyi başardı: 0-1. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 83'üncü dakikada Hüseyin Erkan kaydetti. Bu sonuçla grupta son 12 maçta 11'inci galibiyetini alan Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 49'a çıkartarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Son 3 maçtır galip gelemeyen Söke 1970 ise 25 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
