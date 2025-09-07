Ayvalıkgücü Belediyespor Sezona Galibiyetle Başladı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor, Nazillispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanla başladı. Polat ve Hamit'in golleriyle galibiyeti elde eden takım, sahada 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü korudu.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Nazillispor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanıp maratona 3 puanla başladı. Ev sahibi Ayvalıkgücü dakikalar 38'i gösterdiğinde Polat'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Ayvalıkgücü Belediyespor 64'üncü dakikada Hamit'le farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Batuhan, 68'inci dakikada kırmızı kart görüp Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahada 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Ayvalıkgücü sezona galibiyetle başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor