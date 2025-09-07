Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor Sezona Galibiyetle Başladı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde Nazillispor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanıp maratona 3 puanla başladı. Ev sahibi Ayvalıkgücü dakikalar 38'i gösterdiğinde Polat'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Ayvalıkgücü Belediyespor 64'üncü dakikada Hamit'le farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Batuhan, 68'inci dakikada kırmızı kart görüp Ayvalıkgücü Belediyespor'u sahada 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Ayvalıkgücü sezona galibiyetle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
