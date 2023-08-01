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Ayvalıkgücü Belediyespor, Serhat Hürriyet'i transfer etti

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TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, defans hattını Serhat Hürriyet'le güçlendirdi. Serhat, daha önce de Ayvalıkgücü Belediyespor forması giymişti.

TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, defans hattını Serhat Hürriyet'le güçlendirdi. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de Gönen Belediyespor'da oynayan 31 yaşındaki Serhat, kariyerinde daha önce 2020-2022 yılları arasında da Ayvalıkgücü Belediyespor formasını giydi. Serhat, TFF 3'üncü Lig'de 99, 2'nci Lig'de ise 6 maçta görev yaptı.

- Ayvalık
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Hürriyet Spor Haberler

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