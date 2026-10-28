Ayvalıkgücü Belediyespor, Sarıyer'e 1-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ayvalıkgücü Belediyespor, Sarıyer'e 1-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'da 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Sarıyer FK'ya 84'üncü dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Kırmızı-beyazlılar kupaya erken veda etti; bu hafta evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda 1'inci Lig temsilcisi Sarıyer FK'ya 1-0 mağlup olan 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, kupaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın 84'üncü dakikasında yediği golle rakibine elenen kırmızı-beyazlılar, bir önceki turda Söke 1970'i deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçından beraberliklerle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta evinde Bucaspor 1928 karşısında zafer arayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı