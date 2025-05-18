Ayvalıkgücü Belediyespor Play-Off Rövanşında Sinopspor'u Ağırlıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor yarın deplasmanda 1-0 kaybettiği Play-Off grup finalinin rövanşında Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip Hüsnü Uğur Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada normal sezonun son haftasında yaşanan olaylar yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. İlk maçı tek farkla kaybeden Ayvalık rövanşta tur için en az 2 farklı kazanmaya çalışacak. Ayvalıkgücü'nün tek farklı galibiyetleri halinde ise maç uzatmaya gidecek. Kırmızı-beyazlı ekip finale çıkarsa 4'üncü Grup'taki Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kahramanmaraş ekibi ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor