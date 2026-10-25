Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Gemlik Sümerbey ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Gemlik Sümerbey ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda lider Gemlik Sümerbey ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. 15'inci dakikada Atakan Akbulut'un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 90+4'te yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 15 puana ulaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda lider Gemlik Sümerbey ile 1-1 berabere kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, uzatmada galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Müsabakanın 15'inci dakikasında formda golcüsü Atakan Akbulut'un golüyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, 90+4'üncü dakikada gole engel olamadı. Gemlik ekibine ilk yenilgisini tattırma fırtasını son anda kaçıran Ayvalık temsilcisi, üst üste 2'nci beraberliğini alarak 15 puana ulaştı. Ayvalıkgücü Belediyespor, hafta içinde salı günü Türkiye Kupası'nda Sarıyer deplasmanına çıkıp, 1 Kasım Pazar günü Bucaspor 1928'i konuk edecek.