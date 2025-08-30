Ayvalıkgücü Belediyespor, Genç Santrfor Abdülkadir Çelik'i Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Ankara Keçiörengücü altyapısından 19 yaşındaki santrfor Abdülkadir Çelik'le sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yapılan denemelerde yeteneğiyle fark yaratan, 2006 doğumlu oyuncumuz Abdülkadir Çelik aramıza hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

Sol kanatta da görev yapabilen Abdülkadir, ilk kez profesyonel lig tecrübesi yaşayacak. Ankaragücü altyapısında yetişen genç futbolcu Konyaspor, Çankayaspor kulüplerinin altyapısında da oynadı.