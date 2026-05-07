Ayvalıkgücü final aşkına

3'üncü Lig 4'üncü Grup play-off yarı finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor'u ilk maçta 2-0 yenerek avantaj sağladı. Rövanş maçı yarın 20.00'de başlayacak ve Ayvalıkgücü, her türlü sonuçta finale yükselebilecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki play-off yarı finalinde güçlü rakibi Eskişehirspor'u evindeki ilk maçta 2-0 mağlup ederek final kapısını ardına kadar aralayan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın tur için rövanşa çıkacak. Eskişehir Fethi Heper Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Büyük avantajı elinde bulunduran Ayvalıkgücü rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıracak. Eskişehirspor'un 2 farklı galibiyeti halinde maç uzayacak.

Önceki turda yine iddialı rakiplerinden Karşıyaka'yı da saha dezavantajına rağmen elemeyi başaran Ayvalıkgücü finale çıkarsa 3'üncü Grup'taki 52 Orduspor-Yozgat Bld Bozokspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada karşılaşacak. Bu eşleşmede Yozgat'taki ilk maç 1-1 bitti. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde son 4 yıldır play-off oynayan Ayvalıkgücü geçen sezon finale çıkmasına rağmen 2'nci Lig'i ıskalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
