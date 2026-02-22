Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor - Bornova 1877: 2-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova 1877'yi 2-1 mağlup ederek Play-Off hattında dördüncü sıradaki yerini korudu. Maçta Ayvalıkgücü'nün gollerini Yağız Haydar ve Tugay kaydetti, Bornova'nın tek golü ise uzatma anlarında geldi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 9 maçlık galibiyet serisi geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-0 yenilince son bulan Ayvalıkgücü Belediyespor, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bornova 1877'yi mağlup etmeyi başardı: 2-1. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maçta ev sahibinin golleri 20'nci dakikada Yağız Haydar ve 57'nci dakikada penaltıyla Tugay'dan geldi. Ayvalıkgücü 72'nci dakikada Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Bornova 1877'ye Mehmet Anıl'ın uzatma anlarındaki tek golü puan için yetmedi. Ayvalıkgücü bu skorla puanını 46 yaparak Play-Off hattında dördüncü sıradaki yerini korudu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Bornova 1877 ise 18 puanla düşme sınırında kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda