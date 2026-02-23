Haberler

Ayvalıkgücü kaldığı yerden

Ayvalıkgücü kaldığı yerden
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 9 galibiyetten sonra kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalmasına rağmen Bornova 1877'yi 2-1 yenerek puanını 46’ya çıkardı ve dördüncü sıradaki yerini koruyarak Play-Off hattındaki yerini pekiştirdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 9 galibiyetin ardından geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Bornova 1877'yi 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. 10 kişi kaldığı maçta rakibini mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip puanını 46'ya çıkardı. Ayvalıkgücü grupta puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini koruyarak Play-Off hattındaki yerini de pekiştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız