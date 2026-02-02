Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonspor'u 4-1 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Afyonspor'u 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste 8 galibiyetle müthiş bir seriye imza attı. Ligde 3. sırada yer alan takım, son 8 haftada 24 puan toplarken 25 gol atıp, sadece 5 gol yedi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Afyonspor'u 4-1 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste 8'inci galibiyetini alarak müthiş bir seri yakaladı. Ligde 19 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 40 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Grupta 24 puan topladığı son 8 haftada Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu Spor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazilli Spor (D), Altay, Uşak Spor (D) ve Afyonspor'u dize getiren Ayvalık temsilcisi bu periyotta 25 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Ayvalık ekibi yıllardır takımın dümeninde olan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde son 3 sezonda Play-Off oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
