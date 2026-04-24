3. Lig Play-off Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

3. Lig Play-off Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka arasında oynanan play-off maçı sonrası iki takımın taraftarları birbirine girdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Karşıyaka arasında oynanan play-off maçı sonrası iki takımın taraftarları birbirine girdi. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından taraftarlar birbirlerini taşladı.

Emniyet güçleri, biber gazı kullanarak taraftarları dağıttı. Stat dışına çıkan ev sahibi taraftarlar, konuk ekibin bulunduğu tribüne dışarıdan taş attı. Bazı taraftarlar hafif şekilde yaralandı. Karşıyaka tribününde bir taraftarın da yaşanan arbedede bıçakla yaralandığı iddia edildi. Bu taraftar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan taraftarlara saha içinde müdahale edildi. Yaşanan olayların ardından iki taraftar gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
