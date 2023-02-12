Ayşenur Sormaz'ın takımı Ariosto Pallamano Ferrara'dan depremzedelere destek

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalyan Ariosto Pallamano Ferrara Takımı, Erice ile oynanan maç öncesi depremzedeleri anmak için 'Türkiye için dua ediyoruz' yazılı tişörtler ile parkeye çıktı.

Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalyan Ariosto Pallamano Ferrara Takımı, Erice ile oynanan maç öncesi depremzedeleri anmak için ' Türkiye için dua ediyoruz' yazılı tişörtler ile parkeye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasara yol açan depremler için bir destek de İtalya'dan geldi. Milli hentbolcu Ayşenur Sormaz'ın da formasını giydiği İtalyan Ariosto Pallamano Ferrara Takımı, Erice ile oynadığı karşılaşma öncesi öncesi 'We Pray For Turkey' ( Türkiye için dua ediyoruz) yazılı tişörtler ile Türkiye'de yaşanan deprem felaketini andı. - İSTANBUL