Milli atlet Ayşe Aslan, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı
Milli sporcu Ayşe Aslan, Brezilya'da düzenlenen Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3.48:48'lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırarak yeni bir başarıya imza attı ve Dünya 13'üncüsü oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Brasilia'da düzenlenen organizasyonda Ayşe, maraton yürüyüş kategorisinde mücadele etti.
Milli atlet, 3.48: 48'lik derecesiyle kendisine ait 3.50: 10'luk Türkiye rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı. Ayşe Aslan bu dereceyle Dünya 13'üncüsü oldu.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel