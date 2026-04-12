Milli atlet Ayşe Aslan, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Ayşe Aslan, Brezilya'da gerçekleştirilen Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 3.48: 48'lik dereceyle yine kendisine ait olan Türkiye rekorunu geçti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Brasilia'da düzenlenen organizasyonda Ayşe, maraton yürüyüş kategorisinde mücadele etti.

Milli atlet, 3.48: 48'lik derecesiyle kendisine ait 3.50: 10'luk Türkiye rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı. Ayşe Aslan bu dereceyle Dünya 13'üncüsü oldu.