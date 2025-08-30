Ayrılığının ardından Jose Mourinho ilk kez konuştu

Ayrılığının ardından Jose Mourinho ilk kez konuştu
Güncelleme:
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılığın ardından ilk defa konuştu. "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna cevaplayan Mourinho, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, ülkesine gitti. Mourinho, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı.

"BASIN TOPLANTIMI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Mourinho, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" dedi.

"BEN BÖYLEYİM; BİTTİ Mİ, BİTER"

Portekizli gazetecinin "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna cevap veren Portekizli teknik adam, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter." ifadelerini kullandı.

