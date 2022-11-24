Bu hallere mi düşecekti! Ronaldo maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı

Cristiano Ronaldo, Portekiz-Gana maçı öncesi duygusal anlar yaşadı. Portekiz'le Dünya Kupası'nda olan 37 yaşındaki star, Manchester United'la mukavelesini feshettikten sonra ilk kez görüldü.

ZOR ANLAR

Cristiano Ronaldo, milli marş okunurken gözyaşı dökmeye başladı. Hayli duygulu gözüken Portekizli yıldızın o görüntüsü hayranlarını üzdü.

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Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.