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Bu hallere mi düşecekti! Ronaldo maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı

Spor Haberleri

Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez Portekiz-Gana maçında görülen Ronaldo, milli marş sırasında duygusal anlar yaşadı. Kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'nun duygusal anı hayranlarını üzdü.

Cristiano Ronaldo, Portekiz-Gana maçı öncesi duygusal anlar yaşadı. Portekiz'le Dünya Kupası'nda olan 37 yaşındaki star, Manchester United'la mukavelesini feshettikten sonra ilk kez görüldü.

Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu

ZOR ANLAR

Cristiano Ronaldo, milli marş okunurken gözyaşı dökmeye başladı. Hayli duygulu gözüken Portekizli yıldızın o görüntüsü hayranlarını üzdü.

Ayların birikimi maç öncesinde patladı! Cristiano Ronaldo'nun gözleri doldu

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Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

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