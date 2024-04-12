Aylar sonra faturayı kestiler! UEFA'dan Okan Buruk'a 2 maç men cezası
UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.
2 MAÇ MEN CEZASI ALDI
UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı. Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.
KAAN AYHAN'A 1 MAÇ CEZA
Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi. Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.