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Aylar sonra faturayı kestiler! UEFA'dan Okan Buruk'a 2 maç men cezası

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UEFA Disiplin Komitesi, Okan Buruk'a Sparta Prag maçında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

2 MAÇ MEN CEZASI ALDI

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı. Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

KAAN AYHAN'A 1 MAÇ CEZA

Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi. Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Veysel null:

barış Alper in ayağına bastı Sparta Prag lı oyuncu ona kırmızı vermedi, kısa süre sonra tıpatıp aynı pozisyon yaşandı tıpatıp aynı faulü Kaan Ayhan yaptı kırmızı yedi. Adalet neden yok?

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