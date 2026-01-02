Haberler

Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve futbolcusu Aykut Kocaman, Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüpten ayrılık sürecini değerlendirirken çok konuşulacak bir ifade kullandı. Kocaman'ın "yasal dolandırıcılık" benzetmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Aykut Kocaman, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki döneminin doğru yönetilmediğini savundu. Kocaman, Mourinho'ya futbolun dışında bir alan sunulduğunu dile getirerek, Portekizli teknik adamın da bu alanlara yöneldiğini ifade etti.

"DOĞRU YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kocaman, Mourinho'nun kulüp içerisinde futbol dışı başlıklara çekildiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğru yönetildiğini düşünmüyorum Mourinho'nun. Çünkü ona futbolun dışında başka bir alan sunuldu. Çok sevdiği alanlar zaten çatışma, sinirlerle oynama benzeri. Oralarda yürümeye çalıştı."

"BÜYÜK ENERJİ GETİRİR AMA…"

Mourinho'nun büyük bir isim olduğunu hatırlatan Kocaman, bu hamlenin doğru yönetilmemesi halinde ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, sürecin beklediği gibi sonuçlandığını ifade ederek, "Seçim kazandırırken getireceği enerjiden daha büyük bir harabiyet yaratacağını düşünüyordum. Aşağı yukarı tam böyle oldu" dedi.

"YASAL DOLANDIRICILIK GİBİ OLDU" SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

Kocaman'ın en çok dikkat çeken açıklaması ise Mourinho'nun ayrılık süreciyle ilgili oldu. Kocaman, "Kelimeyi doğru kullanmak istiyorum ama böyle bir yasal dolandırıcılık gibi oldu bırakış tarzı" ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞINA ODAKLANMIŞTI" VURGUSU

Aykut Kocaman, Mourinho'nun saha dışına yoğunlaştığını savunarak, Fenerbahçe'de oluşan gerilim atmosferine de dikkat çekti. Kocaman, bu süreçten sonra gelecek teknik direktörün çok fazla şey yapmasına gerek kalmadığını belirtip, doğal ve samimi bir yaklaşımın yeterli olacağını söyledi.

TEDESCO DETAYI: DOĞRU OLANI YAPTI

Kocaman, Domenico Tedesco'nun yaklaşımını da olumlu bulduğunu ifade ederek, "Sadece doğal, samimi olması yetecekti… Tedesco bunu yaptı, çok doğru oldu" sözlerini sarf etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Yılbaşı gecesi büyük felaket! 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış

Yılbaşı gecesi onlarca kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Hepsi yakalandı! 9 ülkeden 40 firari Türkiye'de