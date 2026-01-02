Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Aykut Kocaman, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki döneminin doğru yönetilmediğini savundu. Kocaman, Mourinho'ya futbolun dışında bir alan sunulduğunu dile getirerek, Portekizli teknik adamın da bu alanlara yöneldiğini ifade etti.

"DOĞRU YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kocaman, Mourinho'nun kulüp içerisinde futbol dışı başlıklara çekildiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğru yönetildiğini düşünmüyorum Mourinho'nun. Çünkü ona futbolun dışında başka bir alan sunuldu. Çok sevdiği alanlar zaten çatışma, sinirlerle oynama benzeri. Oralarda yürümeye çalıştı."

"BÜYÜK ENERJİ GETİRİR AMA…"

Mourinho'nun büyük bir isim olduğunu hatırlatan Kocaman, bu hamlenin doğru yönetilmemesi halinde ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, sürecin beklediği gibi sonuçlandığını ifade ederek, "Seçim kazandırırken getireceği enerjiden daha büyük bir harabiyet yaratacağını düşünüyordum. Aşağı yukarı tam böyle oldu" dedi.

"YASAL DOLANDIRICILIK GİBİ OLDU" SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

Kocaman'ın en çok dikkat çeken açıklaması ise Mourinho'nun ayrılık süreciyle ilgili oldu. Kocaman, "Kelimeyi doğru kullanmak istiyorum ama böyle bir yasal dolandırıcılık gibi oldu bırakış tarzı" ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞINA ODAKLANMIŞTI" VURGUSU

Aykut Kocaman, Mourinho'nun saha dışına yoğunlaştığını savunarak, Fenerbahçe'de oluşan gerilim atmosferine de dikkat çekti. Kocaman, bu süreçten sonra gelecek teknik direktörün çok fazla şey yapmasına gerek kalmadığını belirtip, doğal ve samimi bir yaklaşımın yeterli olacağını söyledi.

TEDESCO DETAYI: DOĞRU OLANI YAPTI

Kocaman, Domenico Tedesco'nun yaklaşımını da olumlu bulduğunu ifade ederek, "Sadece doğal, samimi olması yetecekti… Tedesco bunu yaptı, çok doğru oldu" sözlerini sarf etti.