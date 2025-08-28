Ayhancan Güven, Nürburgring Yarışında Zafer Peşinde

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, hafta sonu GT World Challenge serisinin 8. ayağı Nürburgring yarışında piste çıkacak.

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunan motor sporları pistinde, GT World Challenge serisinin 8. ayağı Nürburgring yarışı hafta sonu koşulacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Alman pilot Laurin Heinrich ve Avusturyalı pilot Klaus Bachler ile birlikte 22 numaralı Schumacher CLRT aracıyla zafer için yarışacak.

GT World Challenge Avrupa yarışı kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü antrenman turları yapılacak, 31 Ağustos Pazar günü de sıralama turları TSİ 10.00'da, 3 saatlik ana yarış ise 16.00'da başlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, geçen aylarda koşulan Nürburgring 24 Saat Yarışını, takım arkadaşı Kevin Estre'nin neden olduğu temas sonucu aldığı 100 saniyelik ceza nedeniyle ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Dayanıklılık yarışlarının yanı sıra Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezona Oschersleben'de elde ettiği tarihi zaferle başlayan ve DTM'de yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını alan Ayhancan Güven, Hollanda'nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta Sachsenring'de çifte zafer yaşamıştı.