Ayhancan Güven, DTM'de İlk Yarışı Tamamlayamadı, İkinci Yarışta 5. Oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağında ilk yarışını tamamlayamazken, ikinci yarışı 5. sırada tamamladı. 15. cepten başladığı ilk yarışta temas sonrası yarışı bitiremeyen Ayhancan, ikinci yarışta ise puanını 94'e çıkararak 8. sırada yer aldı.

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 5. ayağındaki yarışların ilkini tamamlayamadı, ikincisinde ise 5. oldu.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, 15. sıradan başladığı Nürburgring Pisti'ndeki yarışların ilkini, 2. turda Morris Schuring ile yaşadığı temas sonrası bitiremedi.

Red Bull sporcusu Ayhancan, 12. cepten kalktığı ikinci yarışta ise 5'inciliği elde etti.

Puanını 94'e çıkaran Ayhancan, pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde 8. sırada yer aldı.

Şampiyonanın 6. ayağı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Sachsenring Pisti'nde yapılacak.

