Haberler

Ayhancan Güven'den Barselona'da 9. Sıra

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhancan Güven'in de yer aldığı Schumacher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin son ayağı olan Barselona 3 Saat Yarışı'nda 13. sıradan başlayıp 9. sırada yarışını tamamladı.

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Schumacher CLRT takımı, GT Dünya Challenge Avrupa Serisi'nin 10. ve son ayağı Barselona 3 Saat Yarışı'nda 9. sırayı aldı.

Red Bull pilotu Ayhancan'ın yanı sıra Hollandalı Larry ten Voorde ve Fransız Alessandro Ghiretti'nin kullandığı Schumacher CLRT takımının 22 numaralı otomobili, İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya Pisti'nde düzenlenen mücadelede yarıştı.

Üç sürücünün sırayla direksiyonuna geçtiği araç, 13. sıradan başladığı yarışı 9. bitirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.