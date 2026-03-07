Haberler

Datçalı maratoncuda Hırvatistan'da 100 kilometrelik başarı

Muğla'nın Datça ilçesinden ultra maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'daki Polojska Ultra yarışında 100 kilometrelik parkuru 8 saat 41 dakikada tamamlayarak önemli bir başarı kazandı. Türkiye'yi uluslararası yarışlarda başarıyla temsil eden Esen, dayanıklılık ve strateji gerektiren bu zor parkurda dikkat çekti.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan koşu antrenörü ve ultra maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da düzenlenen zorlu ve prestijli Polojska Ultra yarışında önemli bir başarıya imza attı.

Slavonski Brod kasabasında 9. kez düzenlenen yarışın 100 kilometrelik parkurunda start alan Esen, yarışı 8 saat 41 dakikada tamamlayarak güçlü bir performans sergiledi. Dayanıklılık, strateji ve yüksek fiziksel kapasite gerektiren ultra maraton yarışında elde edilen bu derece, Türk ultra maratonu adına dikkat çeken sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye'den yarışa ilk kez katılım gösteren ekipte, Art of Run takımından sporcu Emin Erol da 50k mesafesini koştu. Esen ve Erol, zorlu parkurda elde ettikleri derecelerle başarılı bir performans ortaya koydu. Uzun yıllardır koşu antrenörlüğü yapan Ayhan Esen, uluslararası yarışlardaki dereceleriyle Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
