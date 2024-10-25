Aydınspor Taraftarları Derneği Üye Alımına Başladı

Bir dönemin efsanesi olarak anılan Aydın spor'un yeniden eski günlere dönmesi için taraftarlar tarafından kurulan Aydın spor Taraftarlar Derneği (ASTAD) üye alımlarına başladı.

Yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden, 2009 yılından bu yana amatör liglerde varlık gösteren 'Efsane' Aydın spor'un taraftarları geçtiğimiz haftalarda Aydın spor Taraftarlar Derneği'ni kurmuştu. Kulübün yeniden ayağa kalkması için ASTAD'ı kuran ve kalkınma projeleri oluşturan taraftarlar, Aydınlılardan destek bekliyor. Aydın spor Taraftarlar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Zenciroğlu, derneğe üye alım işlemlerinin başladığını açıkladı.

Efsaneyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Zenciroğlu; "Aydın spor bu şehrin en büyük spor kulübü. Her Aydınlının Aydınspor'un eski günlerini özlediğini biliyoruz. Şehrin önde gelenlerini ziyaret ederek Aydınsporumuz ve derneğimiz için destek istiyoruz. Derneğimize üye kaydı yaparak maddi gelir elde edecek, bu gelirle çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Efsanemizi yeniden ayaklandıracak, tüm Türkiye'ye Aydınspor'un büyüklüğünü hatırlatacağız" dedi.

Aydınspor Taraftarlar Derneği'ne üye olmak isteyen taraftarlar, derneğin resmi internet sitesi üzerinden üyelik formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek. - AYDIN