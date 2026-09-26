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Aydınspor, Duran Adagümeli'yi yeni sezon için yeniden kadrosuna kattı

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Aydınspor, Duran Adagümeli'yi yeni sezon için yeniden kadrosuna kattı
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Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydınspor, kadrosunu güçlendirirken kulüp Adagümeli'ye yeniden hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Aydınspor, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Aydınspor Teknik Direktörü Ali Türkel'in koordinesinde 'şampiyonluk' parolasıyla ilk antrenmanını gerçekleştiren Aydınspor, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağladı.

Konu ile ilgili Aydınspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçen sezon siyah-beyazlı formamızla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbolcumuz Duran Adagümeli ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanmıştır. Adagümeli'ye yeniden hoş geldin diyor, Aydınsporumuzun başarısı için ter dökeceği yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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