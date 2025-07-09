Aydınlı Boksörler Bayburt'ta Türkiye Derecesi Elde Etti

Bayburt'ta düzenlenen boks şampiyonasında Aydın'ın temsil eden Tülay Rabia Önbaş ve Mustafa Akkaş, başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, Türkiye derecesi elde etti.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Bayburt'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Tülay Rabia Önbaş ve Mustafa Akkaş ise Aydın'ı temsil etti. Mücadelenin ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı şampiyona zaman zaman renkli görüntülere de sahne olurken, şampiyonada Aydınlı boksörler performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 66 kilogramda Tülay Rabia Önbaş Üst Minik Kadınlar Türkiye ikincisi, 40 kilogramda Mustafa Akkaş Üst Minik Erkekler Türkiye üçüncüsü oldu. - AYDIN