Aydınlı Boksörler Bayburt'ta Türkiye Derecesi Elde Etti

Aydınlı Boksörler Bayburt'ta Türkiye Derecesi Elde Etti
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Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Tülay Rabia Önbaş, Türkiye ikincisi, Mustafa Akkaş ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bayburt'ta düzenlenen boks şampiyonasında Aydın'ın temsil eden Tülay Rabia Önbaş ve Mustafa Akkaş, başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, Türkiye derecesi elde etti.

Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Bayburt'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Tülay Rabia Önbaş ve Mustafa Akkaş ise Aydın'ı temsil etti. Mücadelenin ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı şampiyona zaman zaman renkli görüntülere de sahne olurken, şampiyonada Aydınlı boksörler performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 66 kilogramda Tülay Rabia Önbaş Üst Minik Kadınlar Türkiye ikincisi, 40 kilogramda Mustafa Akkaş Üst Minik Erkekler Türkiye üçüncüsü oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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