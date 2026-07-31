Haberler

Aydın filesinde altyapıdan çifte takviye

Aydın filesinde altyapıdan çifte takviye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısında yetişen iki genç oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, altyapısında yetişen iki genç oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etti. Mavi-beyazlı kulüpte 17 yaşındaki libero Ela Ünal ile 16 yaşındaki orta oyuncu Yaren Öncü'nün yeni sezonda A takımda mücadele edeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı yaş kategorilerinde gösterdikleri üstün performans ve hırsla dikkat çeken genç sporcularımız Ela Ünal ve Yaren Öncü'ye A takımımıza hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor