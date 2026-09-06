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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva'yı kadrosuna kattı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva'yı kadrosuna kattı
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Brezilya'nın Praia Clube takımında forma giyen Koleva, daha önce Türkiye'de Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bulgar smaçör Maria Koleva ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Maria Koleva'ya Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında unutulmaz zaferlere imza atacağı muhteşem bir sezon diliyoruz" denildi. Son olarak Brezilya'da Praia Clube takımında görev yapan Koleva, daha önce ülkemizde Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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