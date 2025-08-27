Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Tamamlandı

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Aydın'da 500 kişiye yüzme sertifikası verildi. Eğitimler yaz dönemi boyunca sürdürülürken, her yaş grubunun su sporlarıyla tanışması amaçlandı.

Aydın'da 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimlerine katılan 500 kişiye yüzme sertifikaları törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Aydın'da yaz dönemi eğitimleri başarıyla tamamlandı. İki ay süren program boyunca farklı noktalarda yüzme bilmeyen vatandaşlara temel yüzme eğitimi verildi. Proje sonunda, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenlerle 500 katılımcı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı. Proje, her yaş grubundan bireylerin su sporlarıyla tanışmasına ve güvenli bir şekilde yüzme öğrenmesine katkı sağladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise yaptığı açıklama ile yüzme eğitimlerinin yıl boyunca farklı dönemlerde devam edeceğini belirterek, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden projelere destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.