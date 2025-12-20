Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Her yıl bakanlığın yüzme öğretme hedefine ulaşan Aydın'da, proje çerçevesinde de il genelindeki portatif ve yarı olimpik yüzme havuzlarında yüzme eğitimleri veriliyor. İl genelindeki eğitimlerin 2026 yılında da hız kesmeden süreceği öğrenilirken uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar sürüyor. 5-77 yaş grubunda bulunan bireylere yönelik verilen yüzme kurslarına katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamad "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında düzenlenen yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. Her yaştan katılımcı güvenli ve bilinçli şekilde yüzme öğreniyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN