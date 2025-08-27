Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Devam Ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda çocuklar, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme öğrenirken eğlenceli vakit geçiriyorlar. Proje, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hızla ilerliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim gören çocuklar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler hızla sürüyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörler eşliğinde çalışmalar devam ederken, yüzme eğitimlerine katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarımız güvenle yüzmeyi öğreniyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında miniklerimiz güvenle yüzme öğreniyor, suyun büyülü dünyasını keşfediyorlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
