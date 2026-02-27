Basketbol turnuvası final maçıyla tamamlandı

Aydın'da gerçekleştirilen basketbol il birinciliği müsabakaları, kıyasıya mücadeleye sahne olan final maçıyla tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamındaki Yıldızlar (Kızlar ve Erkekler) 3x3 Basketbol İl Birinciliği müsabakaları, Aydın Lisesi Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Turnuvaya yıldız kızlar kategorisinde 30, yıldız erkekler kategorisinde ise 96 sporcu olmak üzere toplam 126 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonda takımlar, hem bireysel performansları hem de takım oyunundaki uyumlarıyla dikkat çekti. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, genç sporcuların sportif gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalara sahne oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri tebrik edilirken, dereceye giren takımlara başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı