Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı bir kez daha Tekstil Park'ta düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenecek olan 2026 Bioderma Pro Beach Tour Aydın Grand Slam'de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek. 14-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon boyunca sporseverler, yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etme fırsatı bulacak. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

