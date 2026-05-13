Haberler

Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak

Plaj voleybolu heyecanı Aydın'da yaşanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 14-17 Mayıs tarihlerinde Tekstil Park'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabına ev sahipliği yapacak. Sporcular, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek, izleyiciler ise heyecan dolu maçları ücretsiz takip edebilecek.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi'nin Aydın etabı bir kez daha Tekstil Park'ta düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenecek olan 2026 Bioderma Pro Beach Tour Aydın Grand Slam'de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular kıyasıya mücadele edecek. 14-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon boyunca sporseverler, yüksek tempolu ve çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etme fırsatı bulacak. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar