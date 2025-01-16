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Aydın'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Heyecanı

Aydın'da Türkiye Oryantiring Şampiyonası Heyecanı
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Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na 1,250 yarışmacı katılacak. Etkinlik, antik kent ve doğa ile iç içe yapılacak.

Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde ' Türkiye Oryantiring Şampiyonası' düzenlenecek.

Türkiye genelinden bin 250 yarışmacının katılacağı Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Aydın'da düzenleniyor. Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde iki gün sürecek etkinlik, hem antik bir atmosferde hem de şehir merkezinde gerçekleştirilecek yarışlarıyla dikkat çekiyor. 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'da Sultanhisar Nysa Antik Kenti'nde başlayacak olan yarışma ilk gününde, sporcuları tarihi bir yolculuğa çıkaracak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Nysa Antik kenti, sadece yarışmacılara değil, izleyicilere de eşsiz bir deneyim ve görsel şölen sunacak. Şampiyonanın ikinci günü ise 19 Ocak Pazar saat 11: 00'de Yenipazar kent merkezinde yapılacak. Bu etapta sporcular, Cittaslow unvanına sahip sakin şehir Yenipazar'ın doğal güzellikleri ve modern şehir dokusu içinde kıyasıya bir rekabete girecek.

Bölge tanıtımına katkı sağlayacak

Sporun doğayla ve tarihle buluştuğu bu büyük organizasyon, bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Tüm sporseverler ve doğa tutkunları, heyecan dolu bu şampiyonayı yerinde izlemek için davet ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün üstlendiği organizasyonun sorumlusu Türkiye Oryantiring Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Okyay Fevzi Kanık: "Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 18-19 Ocak tarihleri arasında Sultanhisar'da bulunan Nysa Antik Kenti'nde ve Yenipazar ilçemizde yapılacaktır. Yarışmaya ülke genelinden yaklaşık bin 250 sporcu katılacak olup 16 yaşından 65 yaş üstüne kadar pek çok sporcu iki gün boyunca ilimizde yarışacaklardır. Yarışmalar; 1. gün Sultanhisar Nysa Antik Kenti'nde, 2. gün ise Yenipazar ilçe merkezimizde yapılacaktır. Tüm halkımızı yarışmamızı izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Şampiyonaya Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile birlikte il ve ilçe protokolünün de katılacağı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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