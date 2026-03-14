Aydın'da özel sporcular piste çıktı

Aydın'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmalarında mental, otizm ve down sendromlu sporcular piste çıkarak hem okulları için ter döktü hem de azimleriyle izleyenlere ilham verdi.

Aydın'da 2026 Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmaları coşku içerisinde gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kardeşköy Atletizm Sahası'nda düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli yıldız ve genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda mental, otizm ve down sendromlu kategorilerinde yarışan sporcular yıldızlar ve gençler yaş gruplarında piste çıktı. Organizasyonda 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşusunun yanı sıra uzun atlama ve gülle atma branşlarında yarışmalar gerçekleştirildi. Sporcular hem kıyasıya rekabet etti hem de centilmence mücadeleleriyle dikkat çekti.

İncirliova Spor Lisesi, Nazilli Özel Eğitim Okulları, Nazilli Atatürk Özel Eğitim Okulları ve Söke Kıryarlar Özel Okulları başta olmak üzere Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen okulların katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda sporcular elde ettikleri derecelerle okullarına puan kazandırdı. Tribünlerdeki aileler ve antrenörlerin desteğiyle piste çıkan sporcular, performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmalar boyunca sporcuların gösterdiği azim ve mücadele, sporda engellerin aşılabileceğini bir kez daha ortaya koyarken organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcuları, onları destekleyen ailelerini, antrenörlerini ve okulları tebrik ederek özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN

