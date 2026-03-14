Aydın'da özel sporcular piste çıktı

Aydın'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği'nde mental, otizm ve down sendromlu sporcular, okulları için mücadele ederek izleyenlere ilham verdi.

Aydın'da 2026 Okullararası Yıldızlar ve Gençler Özel Sporcular Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışmaları coşku içerisinde gerçekleştirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kardeşköy Atletizm Sahası'nda düzenlenen organizasyonda özel gereksinimli yıldız ve genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Müsabakalarda mental, otizm ve down sendromlu kategorilerinde yarışan sporcular yıldızlar ve gençler yaş gruplarında piste çıktı. Organizasyonda 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre koşusunun yanı sıra uzun atlama ve gülle atma branşlarında yarışmalar gerçekleştirildi. Sporcular hem kıyasıya rekabet etti hem de centilmence mücadeleleriyle dikkat çekti.

İncirliova Spor Lisesi, Nazilli Özel Eğitim Okulları, Nazilli Atatürk Özel Eğitim Okulları ve Söke Kıryarlar Özel Okulları başta olmak üzere Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen okulların katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda sporcular elde ettikleri derecelerle okullarına puan kazandırdı. Tribünlerdeki aileler ve antrenörlerin desteğiyle piste çıkan sporcular, performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Yarışmalar boyunca sporcuların gösterdiği azim ve mücadele, sporda engellerin aşılabileceğini bir kez daha ortaya koyarken organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalara katılan tüm sporcuları, onları destekleyen ailelerini, antrenörlerini ve okulları tebrik ederek özel sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Son anlarda inanılmaz geri dönüş! Kazanan 90+4'te belli oldu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste