Harita, hız ve strateji aynı parkurda buluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen oryantriring yarışmalarında gençler, kıyasıya mücadele etti.

Okul Sporları Gençler A-B Kız ve Erkek Grup Yarışmaları, 4 Şubat 2026 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisinde gerçekleştirildi. Toplam 588 sporcunun yer aldığı yarışmalarda gençler, zamana karşı yarışırken aynı anda harita okumayı, doğru rotayı seçmeyi ve hızlı karar vermeyi başarmaya çalıştı.

Sporcuların nefes kesen performansları, oryantiring branşının gençler üzerindeki geliştirici etkisini bir kez daha ortaya koydu. Yarışmalar boyunca dostluk, fair-play ve mücadele ruhu ön plandaydı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve organizasyonda görev alan herkesi tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN