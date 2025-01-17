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Aydın'da Okullar Arası Judo İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Aydın'da Okullar Arası Judo İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Aydın'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. 12 okuldan 21 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcular, Isparta'daki Grup Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme hakkı elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okullar Arası Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Aydın'da 12 okuldan 21 sporcunun katıldığı şampiyonada tatamiye çıkan genç sporcular nefes kesen karşılaşmaları ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 9 farklı sıklette düzenlenen karşılaşmalarda, yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular 8-9 Şubat'ta Isparta'da düzenlenecek Grup Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren sporcular madalyalarını alarak aileleri ve antrenörlerini gururlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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