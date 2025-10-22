Aydın'da Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları, Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.

Aydın genelinde 50 okul takımının katıldığı müsabakalarda öğrenciler, hem sportif yeteneklerini sergiliyor hem de takım ruhunu pekiştiriyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları il birinciliği karşılaşmaları, farklı branşlarda yıl boyunca sürecek. Öğrencilerin spora ilgisini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, aynı zamanda gençlerin sosyal gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor. Müsabakalar kapsamında dereceye giren okul takımları, bölge finallerinde Aydın'ı temsil etme hakkı kazanacak. - AYDIN