Aydın'da Hava Denetiminde 8 Sürücüye İdari Para Cezası

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile yapılan hava denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile yapılan hava denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Didim-Aydın Karayolu Yeşiltepe Jandarma Kontrol Noktası, Didim-Kafa Bölgesi ve Aydın-Söke Karayolu Asri Mezarlık önünde cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 207 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 8 sürücüye 4 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 araç da trafikten men edildi. Denetim çerçevesinde sürücü ve yolculara da emniyet kemerinin önemi anlatıldı. - AYDIN