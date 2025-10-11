Aydın'da Halk Koşusu ile Sporun Önemi Vurgulandı

Haberler

Aydın'da düzenlenen halk koşusu, sporun yaşam kalitesine ve toplumsal birlikteliğe katkısını ortaya koydu. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen koşu, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın'da düzenlenen halk koşusuyla sporun yaşam kalitesine ve toplumsal birlikteliğe katkısı vurgulandı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Halk Koşusu' düzenlendi. Kurum personelleri ve vatandaşların katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayan koşu, şehir güzergahı boyunca devam ederek aynı noktada sona erdi. Koşuda katılımcılar, sporun hem bireysel yaşam kalitesine hem de toplumsal birlikteliğe sunduğu katkıya dikkat çekti. Aydın'da sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan etkinlik, her yaştan vatandaşın bir araya gelerek sporla buluşmasına vesile oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
