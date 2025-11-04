Aydın'da Gençlere Spor Sevgisi Aşılanıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da yürütülen GSB Spor Okulları, birçok farklı branşı ile gençlere sporu sevdirmeye devam ediyor.

Çocuk ve gençlerin sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen sportif kurslar Aydın'da hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, jimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme gibi birçok branşta eğitimler de sürüyor. Aydın'da 32 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, 17 ilçede spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara spor sevdirildi. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde GSB Spor Okulları'nda 8 bin 417 çocuk ve genç spora yönlendirilirken, 2025 dönemi antrenmanları da hız kesmeden devam ediyor. GSB Spor Okulları'ndaki voleybol, tenis, hemsball ve jimnastik gibi branşlarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler hem eğleniyor hem de gelişiyor. - AYDIN